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Никита Маляров
№77
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 окт. 1989 (30) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2011/2012
2010
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Оренбург
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
14:00
был в запасе
Тамбов
3
Оренбург
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
был в запасе
Оренбург
1
Ахмат
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
был в запасе
Урал
1
Оренбург
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Оренбург
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
Спартак
1 : 2
Оренбург
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Спартак
1
Оренбург
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
2
Локомотив
3
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
1
был в запасе
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
был в запасе
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 2
Тамбов
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 44'
Оренбург
2
Тамбов
2
минуты: 1' - 44'
5.08.2019
5 авг. 2019
пн
20:00
Ахмат
2 : 1
Оренбург
5.08.2019
5 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Ахмат
2
Оренбург
1
был в запасе
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Оренбург
0 : 2
Зенит
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
0
Зенит
2
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
ЦСКА
2 : 1
Оренбург
40'
40'
40'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
19:00
40'
минуты: 1' - 79'
ЦСКА
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 79'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 1
Оренбург
43'
43'
43'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 72'
Ростов
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 72'