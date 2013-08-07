Михаил Ершов
№15
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013 28 июля 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
минуты: 82' - 90'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 82' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
27'
27'
27'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'