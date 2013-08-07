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Матч-центр
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Михаил Ершов
№15
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Оренбург
2 : 1
Сочи
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
Сочи
0 : 0
СКА-Хабаровск
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
Енисей
2 : 1
Сочи
28.07.2013
28 июля 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Сочи
1 : 0
Сибирь
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
минуты: 82' - 90'
Сочи
1
Сибирь
0
минуты: 82' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
Мордовия
4 : 1
Сочи
27'
27'
27'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
Сочи
0 : 1
Арсенал
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'