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Александр Сидоричев
№17
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Оренбург
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
0
Оренбург
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Ротор
0
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Ротор
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 70'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Луч
1
Ротор
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Ротор
2
Кубань
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Авангард
0
Ротор
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 87'
Факел
2
Ротор
0
минуты: 1' - 87'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
минуты: 1' - 76'
Ротор
4
Зенит-2
1
минуты: 1' - 76'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
79'
79'
79'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Ротор
0
Балтика
1
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:00
Спартак-2
2 : 2
Ротор
14'
14'
14'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:00
14'
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Тамбов
2
Ротор
1
минуты: 1' - 73'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Оренбург
2 : 2
Ротор
46'
46'
46'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 79'
Тюмень
1
Ротор
1
минуты: 1' - 79'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 23' - 90'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 23' - 90'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
был в запасе
Ротор
1
Волгарь
2
был в запасе