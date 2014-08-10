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Александр Савин
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
был в запасе
Анжи
5
Сочи
1
был в запасе
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
12:00
Сочи
1 : 1
Шинник
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
12:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
1
Шинник
1
минуты: 46' - 90'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Сочи
27.07.2014
27 июля 2014
вс
13:00
минуты: 63' - 90'
Сибирь
0
Сочи
0
минуты: 63' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Тюмень
19.07.2014
19 июля 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 55'
Сочи
0
Тюмень
1
минуты: 1' - 55'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
Тосно
2 : 1
Сочи
12.07.2014
12 июля 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
Сочи
0 : 1
Томь
6.07.2014
6 июля 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'