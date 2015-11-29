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Дмитрий Прошин
№14
Полузащитник
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Команда
Транс
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Тосно
3 : 1
Томь
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Томь
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
Тосно
1 : 0
Армавир
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
13:00
минуты: 56' - 90'
Тосно
1
Армавир
0
минуты: 56' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
Зенит-2
2 : 1
Тосно
61'
65'
61'
65'
61'
65'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
17:00
61'
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
Тосно
1 : 2
КАМАЗ
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Тосно
1
КАМАЗ
2
минуты: 46' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
13:00
был в запасе
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Волга
1
Тосно
1
минуты: 82' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
Тосно
1 : 0
Сокол
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Тосно
0 : 2
Луч
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 69' - 90'
Тосно
0
Луч
2
минуты: 69' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
минуты: 74' - 90'
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 74' - 90'
6.09.2015
6 сент. 2015
вс
16:00
Тосно
2 : 2
Енисей
6.09.2015
6 сент. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
18:30
минуты: 76' - 90'
Волгарь
1
Тосно
0
минуты: 76' - 90'