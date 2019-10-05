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Матч-центр
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Артур Саркисов
№11
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Армения
Дата рождения
19 янв. 1987 (33) года
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 3
Енисей
75'
75'
75'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
15:00
75'
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 46'