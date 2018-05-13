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Александр Криворучко
№55
Вратарь
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
2015/2016
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Зенит
6 : 0
СКА-Хабаровск
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
был в запасе
Зенит
6
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Краснодар
5.05.2018
5 мая 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Краснодар
1
был в запасе
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
был в запасе
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Динамо
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
4.03.2018
4 марта 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
27'
27'
27'
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
был в запасе
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
был в запасе
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