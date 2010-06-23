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Андрей Гарбузов
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:30
был в запасе
Балтика
2
Сочи
0
был в запасе
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010
12 июня 2010
сб
13:00
был в запасе
Иртыш
0
Сочи
2
был в запасе
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Сочи
1 : 1
КАМАЗ
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Сочи
1
КАМАЗ
1
был в запасе
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Сочи
1 : 1
Волга
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 82' - 90'
Сочи
1
Волга
1
минуты: 82' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 78'
Химки
4
Сочи
1
минуты: 1' - 78'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010
21 мая 2010
пт
19:00
минуты: 54' - 90'
Кубань
2
Сочи
0
минуты: 54' - 90'
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:30
минуты: 48' - 90'
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 48' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
1
Луч
2
минуты: 46' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:30
Салют
1 : 2
Сочи
2.05.2010
2 мая 2010
вс
17:30
минуты: 42' - 90'
Салют
1
Сочи
2
минуты: 42' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
17:30
был в запасе
Авангард
0
Сочи
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Сочи
1 : 1
Волгарь
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 86' - 90'
Сочи
1
Волгарь
1
минуты: 86' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
Сочи
4 : 1
Ротор
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:00
минуты: 80' - 90'
Сочи
4
Ротор
1
минуты: 80' - 90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
Мордовия
2 : 1
Сочи
23'
23'
23'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Сочи
0 : 0
Краснодар
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 60' - 90'
Сочи
0
Краснодар
0
минуты: 60' - 90'