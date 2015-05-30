Игор Лоло
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Ростов
1 : 1
ЦСКА
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
был в запасе
Ростов
1
ЦСКА
1
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
15.05.2015 15 мая 2015 пт 19:00
Мордовия
0 : 0
Ростов
15.05.2015 15 мая 2015 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:30
был в запасе
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
2.05.2015 2 мая 2015 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
2.05.2015 2 мая 2015 сб 19:00
был в запасе
Ростов
0
Ахмат
1
был в запасе
9.04.2015 9 апр. 2015 чт 20:00
Ростов
2 : 0
Уфа
9.04.2015 9 апр. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 15:45
Урал
0 : 1
Ростов
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 15:45
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
21.03.2015 21 марта 2015 сб 14:15
Рубин
2 : 0
Ростов
21.03.2015 21 марта 2015 сб 14:15
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2015 16 марта 2015 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Кубань
16.03.2015 16 марта 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 73'
Ростов
2
Кубань
1
минуты: 1' - 73'
8.12.2014 8 дек. 2014 пн 19:00
Ростов
0 : 1
Арсенал
8.12.2014 8 дек. 2014 пн 19:00
был в запасе
Ростов
0
Арсенал
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:15
минуты: 1' - 54'
Торпедо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 54'
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 19:00
был в запасе
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
был в запасе
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
минуты: 1' - 82'
Арсенал
1
Ростов
1
минуты: 1' - 82'