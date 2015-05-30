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Игор Лоло
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
Ростов
1 : 1
ЦСКА
30.05.2015
30 мая 2015
сб
13:30
был в запасе
Ростов
1
ЦСКА
1
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
15.05.2015
15 мая 2015
пт
19:00
Мордовия
0 : 0
Ростов
15.05.2015
15 мая 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
Зенит
3 : 0
Ростов
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:30
был в запасе
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
2.05.2015
2 мая 2015
сб
19:00
был в запасе
Ростов
0
Ахмат
1
был в запасе
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
20:00
Ростов
2 : 0
Уфа
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
15:45
Урал
0 : 1
Ростов
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
15:45
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
Рубин
2 : 0
Ростов
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2015
16 марта 2015
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Кубань
16.03.2015
16 марта 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 73'
Ростов
2
Кубань
1
минуты: 1' - 73'
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
19:00
Ростов
0 : 1
Арсенал
8.12.2014
8 дек. 2014
пн
19:00
был в запасе
Ростов
0
Арсенал
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
Торпедо
2 : 1
Ростов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:15
минуты: 1' - 54'
Торпедо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 54'
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
15:00
Уфа
0 : 0
Ростов
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Урал
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
19:00
был в запасе
Ростов
1
Урал
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
был в запасе
Амкар
2
Ростов
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 82'
Арсенал
1
Ростов
1
минуты: 1' - 82'