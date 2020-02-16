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Вальтер Бирса
№23
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Словения
Дата рождения
7 авг. 1986 (33) года
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
Кальяри
2 : 2
Парма
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Парма
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Кальяри
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Брешиа
2
Кальяри
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Кальяри
3
Болонья
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
СПАЛ
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Рома
1
Кальяри
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Кальяри
3
Дженоа
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Парма
1 : 3
Кальяри
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Парма
1
Кальяри
3
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Кальяри
1
Интер
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Кальяри
0 : 1
Брешиа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 62'
Кальяри
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 62'