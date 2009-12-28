Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джош Пейн
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Оксфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
15:45
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Хэм
28.12.2009
28 дек. 2009
пн
15:45
был в запасе
Тоттенхэм
2
Вест Хэм
0
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Болтон
3 : 1
Вест Хэм
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Болтон
3
Вест Хэм
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Вест Хэм
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Вест Хэм
0
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 4
Манчестер Юнайтед
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
17:00
Вест Хэм
2 : 2
Фулхэм
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
17:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Фулхэм
2
был в запасе
28.09.2009
28 сент. 2009
пн
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Хэм
28.09.2009
28 сент. 2009
пн
22:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Вест Хэм
1
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
19:30
Вест Хэм
2 : 3
Ливерпуль
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
19:30
был в запасе
Вест Хэм
2
Ливерпуль
3
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
15:30
Вест Хэм
1 : 2
Тоттенхэм
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
15:30
был в запасе
Вест Хэм
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Вест Хэм
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Вест Хэм
2
был в запасе