Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Конюхов
№33
Вратарь
Подписаться
Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 нояб. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
3
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
3
был в запасе
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Арсенал
3
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе