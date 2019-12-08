Евгений Конюхов
№33
Вратарь
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 нояб. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
3
был в запасе
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Урал
1
Крылья Советов
3
был в запасе
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Локомотив
2
был в запасе
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
Арсенал
3
был в запасе
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
был в запасе
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
был в запасе