Илья Зинин
№7
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:00
Сибирь
2 : 2
Ротор
11.05.2014 11 мая 2014 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
5.05.2014 5 мая 2014 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
5.05.2014 5 мая 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 18:00
Ротор
2 : 2
Спартак-Нальчик
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 18:00
был в запасе
Ротор
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
4.04.2014 4 апр. 2014 пт 11:00
Луч
2 : 1
Ротор
4.04.2014 4 апр. 2014 пт 11:00
был в запасе
Луч
2
Ротор
1
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
Ротор
3 : 0
Ангушт
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 13:00
был в запасе
Ротор
3
Ангушт
0
был в запасе
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
Уфа
3 : 2
Ротор
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
3
Химик
0
минуты: 90' - 90'
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Ротор
1 : 1
Оренбург
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
был в запасе
Ротор
1
Оренбург
1
был в запасе
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 6:00
минуты: 82' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 82' - 90'
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
был в запасе
Ротор
0
Сибирь
2
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 67'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 67'
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
16.09.2013 16 сент. 2013 пн 17:00
минуты: 86' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
минуты: 86' - 90'
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 18:00
Салют
1 : 0
Ротор
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 18:00
был в запасе
Салют
1
Ротор
0
был в запасе
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 18:00
Ротор
0 : 2
Луч
5.09.2013 5 сент. 2013 чт 18:00
был в запасе
Ротор
0
Луч
2
был в запасе
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:30
минуты: 70' - 90'
Ротор
2
Шинник
0
минуты: 70' - 90'
19.07.2013 19 июля 2013 пт 16:00
Оренбург
0 : 0
Ротор
19.07.2013 19 июля 2013 пт 16:00
был в запасе
Оренбург
0
Ротор
0
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
82'
82'
82'
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
4
минуты: 1' - 90'