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Илья Зинин
№7
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
Сибирь
2 : 2
Ротор
11.05.2014
11 мая 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
5.05.2014
5 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Ротор
2 : 2
Спартак-Нальчик
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
был в запасе
Ротор
2
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
11:00
был в запасе
Луч
2
Ротор
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Ротор
3 : 0
Ангушт
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
был в запасе
Ротор
3
Ангушт
0
был в запасе
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
3 : 2
Ротор
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
3
Химик
0
минуты: 90' - 90'
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Ротор
1 : 1
Оренбург
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
был в запасе
Ротор
1
Оренбург
1
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Ротор
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
6:00
минуты: 82' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Ротор
0
минуты: 82' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Ротор
0
Сибирь
2
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 67'
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 1' - 67'
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Ротор
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
17:00
минуты: 86' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Ротор
1
минуты: 86' - 90'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
был в запасе
Салют
1
Ротор
0
был в запасе
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
18:00
Ротор
0 : 2
Луч
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
18:00
был в запасе
Ротор
0
Луч
2
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
Ротор
2 : 0
Шинник
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:30
минуты: 70' - 90'
Ротор
2
Шинник
0
минуты: 70' - 90'
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
Оренбург
0 : 0
Ротор
19.07.2013
19 июля 2013
пт
16:00
был в запасе
Оренбург
0
Ротор
0
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
82'
82'
82'
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
4
минуты: 1' - 90'