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Павел Втюрин
№23
Нападающий
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:30
Черноморец
3 : 0
Торпедо
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
Торпедо
5 : 2
Балтика
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
минуты: 81' - 90'
Торпедо
5
Балтика
2
минуты: 81' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Торпедо
15.05.2012
15 мая 2012
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
Торпедо
2 : 1
Факел
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
минуты: 70' - 90'
Торпедо
2
Факел
1
минуты: 70' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:00
минуты: 63' - 90'
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 63' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Торпедо
3 : 0
Енисей
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 75' - 90'
Торпедо
3
Енисей
0
минуты: 75' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
минуты: 69' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 69' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Торпедо
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
КАМАЗ
0
Торпедо
1
минуты: 70' - 90'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:00
Торпедо
1 : 1
Оренбург
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:00
минуты: 75' - 90'
Торпедо
1
Оренбург
1
минуты: 75' - 90'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:00
Торпедо
3 : 1
Торпедо
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 66'
Торпедо
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 66'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
17:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
65'
65'
65'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
17:00
65'
минуты: 1' - 80'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 1' - 80'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 70' - 90'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 70' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Химки
3 : 1
Торпедо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
минуты: 57' - 90'
Химки
3
Торпедо
1
минуты: 57' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 1' - 70'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 1' - 70'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
был в запасе
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
был в запасе
Сибирь
2
Торпедо
1
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
минуты: 58' - 90'
Енисей
1
Торпедо
2
минуты: 58' - 90'
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