Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Парняков
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1984 (36) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 66'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 66'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 75'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 75'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 1
Краснодар-2
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Тюмень
1 : 0
Армавир
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90'