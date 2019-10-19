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Илья Кузьмичев
№11
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
6'
6'
6'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
9:00
6'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Енисей
36'
36'
36'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
12:00
36'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
Текстильщик
3 : 1
СКА-Хабаровск
74'
74'
74'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:00
74'
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
10:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
6'
6'
6'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
10:00
6'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'