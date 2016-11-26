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Владислав Сиротов
№37
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Шинник
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 78'
Спартак-Нальчик
2
Шинник
0
минуты: 1' - 78'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:00
Зенит-2
1 : 1
Шинник
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
70'
70'
70'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
70'
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
Енисей
1 : 3
Шинник
38'
38'
38'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
38'
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Шинник
3
минуты: 1' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 79'
Шинник
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 79'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
44'
44'
44'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 70'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 70'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:30
Шинник
0 : 2
Факел
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:30
минуты: 1' - 66'
Шинник
0
Факел
2
минуты: 1' - 66'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Шинник
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 1
Шинник
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 1' - 82'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 1' - 82'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Шинник
2 : 0
Химки
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Шинник
2
Химки
0
минуты: 46' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:30
Шинник
3 : 1
Луч
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:30
минуты: 1' - 80'
Шинник
3
Луч
1
минуты: 1' - 80'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
Шинник
0 : 0
Спартак-Нальчик
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:30
минуты: 1' - 61'
Шинник
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 61'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:00
Волгарь
2 : 0
Шинник
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 58'
Волгарь
2
Шинник
0
минуты: 1' - 58'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:30
Шинник
1 : 2
Зенит-2
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:30
минуты: 1' - 80'
Шинник
1
Зенит-2
2
минуты: 1' - 80'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
20:00
Балтика
1 : 0
Шинник
14'
14'
14'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'