Никита Колесников
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
был в запасе
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 46' - 90'
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
Краснодар
0 : 0
Сочи
30.07.2010 30 июля 2010 пт 19:30
минуты: 80' - 90'
Краснодар
0
Сочи
0
минуты: 80' - 90'
9.07.2010 9 июля 2010 пт 17:30
Сочи
2 : 5
Шинник
9.07.2010 9 июля 2010 пт 17:30
был в запасе
Сочи
2
Шинник
5
был в запасе
6.07.2010 6 июля 2010 вт 17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010 6 июля 2010 вт 17:30
минуты: 46' - 90'
Сочи
0
Динамо
0
минуты: 46' - 90'
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:30
Балтика
2 : 0
Сочи
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:30
минуты: 46' - 90'
Балтика
2
Сочи
0
минуты: 46' - 90'
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010 15 июня 2010 вт 16:00
минуты: 85' - 90'
Урал
2
Сочи
0
минуты: 85' - 90'
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
Иртыш
0 : 2
Сочи
12.06.2010 12 июня 2010 сб 13:00
минуты: 73' - 90'
Иртыш
0
Сочи
2
минуты: 73' - 90'
4.06.2010 4 июня 2010 пт 18:00
Сочи
1 : 1
КАМАЗ
4.06.2010 4 июня 2010 пт 18:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
1
КАМАЗ
1
минуты: 46' - 90'
1.06.2010 1 июня 2010 вт 18:00
Сочи
1 : 1
Волга
65'
65'
65'
1.06.2010 1 июня 2010 вт 18:00
65'
минуты: 46' - 90'
Сочи
1
Волга
1
минуты: 46' - 90'
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
Химки
4 : 1
Сочи
24.05.2010 24 мая 2010 пн 18:00
минуты: 87' - 90'
Химки
4
Сочи
1
минуты: 87' - 90'
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
Кубань
2 : 0
Сочи
21.05.2010 21 мая 2010 пт 19:00
минуты: 85' - 90'
Кубань
2
Сочи
0
минуты: 85' - 90'
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
Сочи
2 : 1
СКА-Хабаровск
13.05.2010 13 мая 2010 чт 17:30
был в запасе
Сочи
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
2.05.2010 2 мая 2010 вс 17:30
Салют
1 : 2
Сочи
2.05.2010 2 мая 2010 вс 17:30
минуты: 83' - 90'
Салют
1
Сочи
2
минуты: 83' - 90'
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
Авангард
0 : 0
Сочи
29.04.2010 29 апр. 2010 чт 17:30
минуты: 78' - 90'
Авангард
0
Сочи
0
минуты: 78' - 90'