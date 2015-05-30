Георгий Гогичаев
№15
Нападающий
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
был в запасе
Сахалин
0
Анжи
3
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015 24 мая 2015 вс 8:00
был в запасе
Сахалин
2
Луч
1
был в запасе
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
Шинник
1 : 1
Сахалин
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:00
минуты: 80' - 90'
Шинник
1
Сахалин
1
минуты: 80' - 90'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
Сахалин
0 : 3
Крылья Советов
10.05.2015 10 мая 2015 вс 8:00
минуты: 67' - 90'
Сахалин
0
Крылья Советов
3
минуты: 67' - 90'
3.05.2015 3 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
3.05.2015 3 мая 2015 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Сахалин
3
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 10:00
Сахалин
1 : 0
Енисей
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 10:00
был в запасе
Сахалин
1
Енисей
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 13:00
минуты: 57' - 90'
Сахалин
2
Волга
3
минуты: 57' - 90'
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:00
Химик
1 : 2
Сахалин
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:00
минуты: 54' - 90'
Химик
1
Сахалин
2
минуты: 54' - 90'
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
минуты: 1' - 46'
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 1' - 46'
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
23'
23'
23'
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 7:00
минуты: 1' - 54'
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 54'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 9:00
минуты: 1' - 67'
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 1' - 67'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Сахалин
0 : 1
Шинник
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
минуты: 23' - 90'
Сахалин
0
Шинник
1
минуты: 23' - 90'
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 55'
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 1' - 55'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 63'
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 63'
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 12:00
Енисей
3 : 1
Сахалин
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 12:00
минуты: 1' - 58'
Енисей
3
Сахалин
1
минуты: 1' - 58'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 81'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 81'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 1' - 75'
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 75'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 15:00
минуты: 62' - 90'
Тосно
1
Сахалин
0
минуты: 62' - 90'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 7:00
был в запасе
Сахалин
1
Сокол
0
был в запасе
27.07.2014 27 июля 2014 вс 7:00
Сахалин
0 : 1
Химик
27.07.2014 27 июля 2014 вс 7:00
был в запасе
Сахалин
0
Химик
1
был в запасе
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