Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Георгий Гогичаев
№15
Нападающий
Подписаться
Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Сахалин
0 : 3
Анжи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Сахалин
0
Анжи
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
Сахалин
2 : 1
Луч
24.05.2015
24 мая 2015
вс
8:00
был в запасе
Сахалин
2
Луч
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
Шинник
1 : 1
Сахалин
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:00
минуты: 80' - 90'
Шинник
1
Сахалин
1
минуты: 80' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
8:00
Сахалин
0 : 3
Крылья Советов
10.05.2015
10 мая 2015
вс
8:00
минуты: 67' - 90'
Сахалин
0
Крылья Советов
3
минуты: 67' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
3.05.2015
3 мая 2015
вс
12:00
был в запасе
Сибирь
1
Сахалин
3
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
10:00
Сахалин
1 : 0
Енисей
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
10:00
был в запасе
Сахалин
1
Енисей
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Сахалин
2 : 3
Волга
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 57' - 90'
Сахалин
2
Волга
3
минуты: 57' - 90'
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:00
Химик
1 : 2
Сахалин
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
18:00
минуты: 54' - 90'
Химик
1
Сахалин
2
минуты: 54' - 90'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
минуты: 1' - 46'
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 1' - 46'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сахалин
23'
23'
23'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
7:00
минуты: 1' - 54'
СКА-Хабаровск
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 54'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 67'
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 1' - 67'
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
Сахалин
0 : 1
Шинник
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
13:00
минуты: 23' - 90'
Сахалин
0
Шинник
1
минуты: 23' - 90'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 55'
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 1' - 55'
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
14:00
минуты: 1' - 63'
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 63'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
Енисей
3 : 1
Сахалин
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 58'
Енисей
3
Сахалин
1
минуты: 1' - 58'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 81'
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 81'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 75'
Сочи
0
Сахалин
1
минуты: 1' - 75'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
минуты: 62' - 90'
Тосно
1
Сахалин
0
минуты: 62' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
был в запасе
Сахалин
1
Сокол
0
был в запасе
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 1
Химик
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
был в запасе
Сахалин
0
Химик
1
был в запасе
Показать все игры