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Антон Арсеньев
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015
30 мая 2015
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 3
Сокол
14'
14'
14'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Химик
2 : 1
Сочи
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
был в запасе
Химик
2
Сочи
1
был в запасе
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015
11 мая 2015
пн
13:00
был в запасе
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
10:00
Луч
2 : 0
Сочи
3.05.2015
3 мая 2015
вс
10:00
был в запасе
Луч
2
Сочи
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:30
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
4
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
Енисей
3 : 1
Сочи
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2015
6 апр. 2015
пн
17:30
Сочи
0 : 2
Оренбург
6.04.2015
6 апр. 2015
пн
17:30
был в запасе
Сочи
0
Оренбург
2
был в запасе
29.03.2015
29 марта 2015
вс
17:00
Волгарь
3 : 0
Сочи
29.03.2015
29 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
Сочи
0 : 1
Волга
22.03.2015
22 марта 2015
вс
13:00
был в запасе
Сочи
0
Волга
1
был в запасе
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015
18 марта 2015
ср
20:00
был в запасе
Балтика
1
Сочи
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
Сочи
0 : 2
Анжи
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
14:00
был в запасе
Шинник
2
Сочи
1
был в запасе
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014
18 нояб. 2014
вт
17:00
был в запасе
Сочи
2
Сибирь
2
был в запасе
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
был в запасе
Тюмень
0
Сочи
0
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
13:00
был в запасе
Сочи
1
Тосно
3
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
15:00
был в запасе
Волга
0
Сочи
0
был в запасе
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
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