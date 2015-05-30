Антон Арсеньев
№31
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Томь
5 : 1
Сочи
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:00
Сочи
0 : 3
Сокол
14'
14'
14'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Сокол
3
минуты: 1' - 90'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
Химик
2 : 1
Сочи
16.05.2015 16 мая 2015 сб 14:00
был в запасе
Химик
2
Сочи
1
был в запасе
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
Сочи
1 : 2
СКА-Хабаровск
11.05.2015 11 мая 2015 пн 13:00
был в запасе
Сочи
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 10:00
Луч
2 : 0
Сочи
3.05.2015 3 мая 2015 вс 10:00
был в запасе
Луч
2
Сочи
0
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:30
Сочи
0 : 4
Крылья Советов
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:30
был в запасе
Сочи
0
Крылья Советов
4
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:00
Енисей
3 : 1
Сочи
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
Сахалин
2 : 0
Сочи
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Сахалин
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2015 6 апр. 2015 пн 17:30
Сочи
0 : 2
Оренбург
6.04.2015 6 апр. 2015 пн 17:30
был в запасе
Сочи
0
Оренбург
2
был в запасе
29.03.2015 29 марта 2015 вс 17:00
Волгарь
3 : 0
Сочи
29.03.2015 29 марта 2015 вс 17:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
0
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
Сочи
0 : 1
Волга
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:00
был в запасе
Сочи
0
Волга
1
был в запасе
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
был в запасе
Балтика
1
Сочи
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:00
Сочи
0 : 2
Анжи
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
Шинник
2 : 1
Сочи
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 14:00
был в запасе
Шинник
2
Сочи
1
был в запасе
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
Сочи
2 : 2
Сибирь
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 17:00
был в запасе
Сочи
2
Сибирь
2
был в запасе
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 16:00
был в запасе
Тюмень
0
Сочи
0
был в запасе
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:00
Сочи
1 : 3
Тосно
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 13:00
был в запасе
Сочи
1
Тосно
3
был в запасе
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:00
Волга
0 : 0
Сочи
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:00
был в запасе
Волга
0
Сочи
0
был в запасе
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
Анжи
5 : 1
Сочи
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
5
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
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