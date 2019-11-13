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Вадим Стеклов
№20
Полузащитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 марта 1987 (33) года
Рост
171
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2012/2013
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
Шинник
3 : 1
Луч
32'
32'
32'
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
18:30
32'
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Луч
1
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
Краснодар-2
1 : 2
Луч
90'
73'
90'
73'
90'
73'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
Луч
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 60'
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 60'