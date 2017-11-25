Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Михаил Маркосов
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Урожай
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Нижний Новгород
2 : 2
Сочи
78'
78'
78'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 61' - 90'
Нижний Новгород
2
Сочи
2
минуты: 61' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
был в запасе
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
Кубань
0 : 1
Сочи
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
15:00
минуты: 90' - 90'
Кубань
0
Сочи
1
минуты: 90' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 87' - 90'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 87' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 0
Сочи
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
16:00
минуты: 78' - 90'
Факел
0
Сочи
0
минуты: 78' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Сочи
3
Зенит-2
3
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 68'
Балтика
3
Сочи
2
минуты: 1' - 68'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 61' - 90'
Сочи
2
Спартак-2
2
минуты: 61' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Тамбов
1
Сочи
1
минуты: 82' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
Сочи
0 : 1
Оренбург
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
20:00
минуты: 68' - 90'
Сочи
0
Оренбург
1
минуты: 68' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
был в запасе
Сочи
2
Тюмень
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Авангард
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Сочи
1
Авангард
2
минуты: 1' - 46'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Шинник
1 : 2
Сочи
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
минуты: 67' - 90'
Шинник
1
Сочи
2
минуты: 67' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 2
Волгарь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 73'
Сочи
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 73'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Химки
0 : 1
Сочи
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 71'
Химки
0
Сочи
1
минуты: 1' - 71'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 0
Томь
22'
22'
22'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
22'
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Крылья Советов
2 : 0
Сочи
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
Сочи
3 : 1
Нижний Новгород
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 80'
Сочи
3
Нижний Новгород
1
минуты: 1' - 80'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Сочи
2 : 2
Кубань
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Кубань
2
минуты: 1' - 90'
Показать все игры