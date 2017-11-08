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Иван Дранников
№4
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 1' - 78'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 1' - 78'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
21'
21'
21'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 30' - 90'
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 30' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Ротор
2
Томь
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 64' - 90'
Крылья Советов
1
Ротор
1
минуты: 64' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 85' - 90'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 85' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
Ротор
0 : 1
Балтика
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:00
Спартак-2
2 : 2
Ротор
73'
73'
73'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:00
73'
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Оренбург
2 : 2
Ротор
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Ротор
2
минуты: 1' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Ротор
1 : 2
Сибирь
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 66' - 90'
Ротор
1
Сибирь
2
минуты: 66' - 90'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Шинник
3
Ротор
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
Ротор
1 : 2
Волгарь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Химки
3
Ротор
0
минуты: 1' - 90'