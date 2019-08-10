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Лента
Матч-центр
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Арсен Хубулов
№78
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 дек. 1990 (29) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
13:00
Енисей
2 : 2
Нефтехимик
47'
90'
47'
90'
47'
90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
13:00
47'
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'