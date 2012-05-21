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Валерий Макиев
№21
Полузащитник
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
Торпедо
5 : 2
Балтика
80'
80'
80'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
был в запасе
Торпедо
5
Балтика
2
был в запасе
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
Торпедо
2 : 1
Факел
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 18'
Торпедо
2
Факел
1
минуты: 1' - 18'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Торпедо
3 : 0
Енисей
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
3
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
Химки
0 : 2
Торпедо
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
Торпедо
1 : 1
Луч
37'
37'
37'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Луч
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Торпедо
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:00
Торпедо
1 : 1
Оренбург
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:00
минуты: 66' - 90'
Торпедо
1
Оренбург
1
минуты: 66' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
Оренбург
1 : 1
Торпедо
54'
54'
54'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
15:00
минуты: 47' - 90'
Оренбург
1
Торпедо
1
минуты: 47' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
Урал
3 : 2
Торпедо
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:30
был в запасе
Урал
3
Торпедо
2
был в запасе
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
Торпедо
1 : 2
Шинник
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:30
минуты: 64' - 90'
Торпедо
1
Шинник
2
минуты: 64' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
14:00
минуты: 72' - 90'
Сибирь
2
Торпедо
1
минуты: 72' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
11:00
Луч
0 : 1
Торпедо
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
11:00
минуты: 74' - 90'
Луч
0
Торпедо
1
минуты: 74' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 58' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 58' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
Торпедо
3 : 2
КАМАЗ
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
19:00
минуты: 62' - 90'
Торпедо
3
КАМАЗ
2
минуты: 62' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 2
Мордовия
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
17:30
минуты: 51' - 90'
Торпедо
1
Мордовия
2
минуты: 51' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 53'
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 53'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Торпедо
1 : 1
Торпедо
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 70' - 90'
Торпедо
1
Торпедо
1
минуты: 70' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
Балтика
1 : 3
Торпедо
24.06.2011
24 июня 2011
пт
19:00
минуты: 1' - 46'
Балтика
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 46'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Торпедо
1 : 0
Факел
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 58'
Торпедо
1
Факел
0
минуты: 1' - 58'
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