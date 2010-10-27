Александр Хорин
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Сочи
0 : 2
Балтика
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
был в запасе
Сочи
0
Балтика
2
был в запасе
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
Сочи
1 : 1
Урал
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
Сочи
2 : 0
Иртыш
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 15:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Иртыш
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 17:00
КАМАЗ
2 : 0
Сочи
6.10.2010 6 окт. 2010 ср 17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сочи
0
был в запасе
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 16:00
Волга
3 : 0
Сочи
3.10.2010 3 окт. 2010 вс 16:00
был в запасе
Волга
3
Сочи
0
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 15:00
был в запасе
Сочи
0
Химки
2
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
Сочи
0 : 0
Кубань
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 16:30
минуты: 1' - 41'
Сочи
0
Кубань
0
минуты: 1' - 41'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 6:00
Луч
1 : 0
Сочи
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 6:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
3.09.2010 3 сент. 2010 пт 17:30
Сочи
2 : 0
Салют
3.09.2010 3 сент. 2010 пт 17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Салют
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:30
Сочи
1 : 0
Авангард
60'
60'
60'
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Авангард
0
минуты: 1' - 90'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
Сочи
1 : 3
Мордовия
11'
11'
11'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 12:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Мордовия
3
минуты: 1' - 90'