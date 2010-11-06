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Руслан Бесланеев
№23
Защитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
был в запасе
Ротор
0
Химки
1
был в запасе
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Ротор
51'
51'
51'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 1' - 66'
СКА-Хабаровск
2
Ротор
0
минуты: 1' - 66'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Ротор
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Ротор
0 : 1
Салют
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Салют
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Авангард
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
18:00
минуты: 63' - 90'
Ротор
1
Авангард
0
минуты: 63' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
был в запасе
Ротор
0
Волгарь
1
был в запасе
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
Иртыш
2 : 0
Ротор
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Иртыш
2
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Ротор
1 : 0
КАМАЗ
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Ротор
1 : 4
Волга
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 84' - 90'
Ротор
1
Волга
4
минуты: 84' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
19:00
Кубань
3 : 0
Ротор
6.07.2010
6 июля 2010
вт
19:00
был в запасе
Кубань
3
Ротор
0
был в запасе
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Ротор
0 : 2
СКА-Хабаровск
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 53'
Ротор
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 53'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Луч
2
минуты: 1' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Волгарь
0 : 0
Ротор
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
был в запасе
Волгарь
0
Ротор
0
был в запасе
30.03.2010
30 марта 2010
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Ротор
30.03.2010
30 марта 2010
вт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Ротор
0
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Волга
0 : 0
Ротор
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Волга
0
Ротор
0
минуты: 90' - 90'