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Валерий Басиев
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Новокузнецк
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
7:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 46'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
88'
88'
88'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 68' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 68' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
18:00
был в запасе
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
11:00
минуты: 69' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 69' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
11:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
10:45
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
84'
84'
84'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
10:45
минуты: 80' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'