Валерий Басиев
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Новокузнецк
19.11.2012 19 нояб. 2012 пн 7:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Новокузнецк
0
минуты: 1' - 46'
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 14:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
12.11.2012 12 нояб. 2012 пн 14:00
был в запасе
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
88'
88'
88'
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 11:00
минуты: 68' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 68' - 90'
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Ротор
17.09.2012 17 сент. 2012 пн 7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Ротор
1
был в запасе
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
Салют
0 : 1
СКА-Хабаровск
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 18:00
был в запасе
Салют
0
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 11:00
минуты: 69' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 69' - 90'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Сочи
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 11:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Сочи
1
минуты: 1' - 46'
7.08.2012 7 авг. 2012 вт 10:45
СКА-Хабаровск
1 : 0
Енисей
84'
84'
84'
7.08.2012 7 авг. 2012 вт 10:45
минуты: 80' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Енисей
0
минуты: 80' - 90'