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Дмитрий Гузь
№28
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
Тюмень
0 : 0
Нижний Новгород
4.03.2018
4 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
минуты: 1' - 90'
Луч
4
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
Кубань
3 : 1
Тюмень
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Факел
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:00
Спартак-2
3 : 1
Тюмень
15'
15'
15'
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Тюмень
3 : 1
Тамбов
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
15:00
Оренбург
3 : 0
Тюмень
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
3
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
Тюмень
4 : 0
Авангард
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
4
Авангард
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
Сочи
2 : 0
Тюмень
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Тюмень
2 : 0
Шинник
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
Тюмень
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Химки
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
2
Химки
2
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 2
Крылья Советов
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 2
Тюмень
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нижний Новгород
1
Тюмень
2
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Луч
2
минуты: 1' - 90'
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