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Александр Аброскин
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
Факел
0 : 1
Луч
27.05.2012
27 мая 2012
вс
16:00
минуты: 48' - 90'
Факел
0
Луч
1
минуты: 48' - 90'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
КАМАЗ
2 : 0
Факел
51'
51'
51'
21.05.2012
21 мая 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
18:00
Факел
0 : 2
Оренбург
15.05.2012
15 мая 2012
вт
18:00
минуты: 56' - 90'
Факел
0
Оренбург
2
минуты: 56' - 90'
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
Торпедо
2 : 1
Факел
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 37'
Торпедо
2
Факел
1
минуты: 1' - 37'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
6'
6'
6'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
19:00
Балтика
2 : 0
Факел
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
19:00
минуты: 1' - 78'
Балтика
2
Факел
0
минуты: 1' - 78'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
Факел
2 : 1
СКА-Хабаровск
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 67'
Факел
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
15:00
Волгарь
2 : 1
Факел
49'
49'
49'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
15:00
49'
минуты: 1' - 66'
Волгарь
2
Факел
1
минуты: 1' - 66'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:30
Факел
1 : 0
Енисей
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
Химки
1 : 3
Факел
49'
49'
49'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
18:00
49'
минуты: 1' - 90'
Химки
1
Факел
3
минуты: 1' - 90'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
минуты: 1' - 73'
Енисей
1
Факел
1
минуты: 1' - 73'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
Сибирь
1 : 2
Факел
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
15:00
минуты: 60' - 90'
Сибирь
1
Факел
2
минуты: 60' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 1
Торпедо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 46'
Факел
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 46'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Факел
58'
58'
58'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 85'
КАМАЗ
3
Факел
1
минуты: 1' - 85'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:45
Факел
0 : 1
Волгарь
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
16:45
минуты: 1' - 71'
Факел
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 71'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Факел
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Факел
2 : 2
СКА-Хабаровск
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 63' - 90'
Факел
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 63' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Факел
1 : 3
Луч
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 61' - 90'
Факел
1
Луч
3
минуты: 61' - 90'
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
15:00
Химки
2 : 0
Факел
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
15:00
минуты: 36' - 90'
Химки
2
Факел
0
минуты: 36' - 90'
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