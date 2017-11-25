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№2
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Оренбург
30'
30'
30'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Ротор
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
Ротор
1 : 2
Тюмень
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
14:00
был в запасе
Ротор
1
Тюмень
2
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
24'
24'
24'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 1
Шинник
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
Волгарь
1 : 0
Ротор
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
2 : 0
Томь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 1
Ротор
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
Ротор
1 : 2
Нижний Новгород
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
1
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
Ротор
2 : 1
Кубань
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Авангард
0 : 0
Ротор
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
минуты: 90' - 90'
Факел
2
Ротор
0
минуты: 90' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
76'
76'
76'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
16:00
минуты: 76' - 90'
Ротор
4
Зенит-2
1
минуты: 76' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
0
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
Сочи
0 : 3
Ротор
26.07.2017
26 июля 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 23'
Сочи
0
Ротор
3
минуты: 1' - 23'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Шинник
3 : 1
Ротор
59'
59'
59'
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90'