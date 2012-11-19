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Антон Секрет
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
Волгарь
1 : 1
Шинник
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:00
минуты: 60' - 90'
Волгарь
1
Шинник
1
минуты: 60' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Нефтехимик
3 : 1
Волгарь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 68' - 90'
Нефтехимик
3
Волгарь
1
минуты: 68' - 90'
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012
30 окт. 2012
вт
17:30
минуты: 60' - 90'
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 60' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
минуты: 83' - 90'
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 83' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 83' - 90'
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 83' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Томь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 58' - 90'
Волгарь
0
Томь
1
минуты: 58' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
19:30
Волгарь
1 : 0
Салют
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
19:30
был в запасе
Волгарь
1
Салют
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Торпедо
0 : 0
Волгарь
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
минуты: 85' - 90'
Торпедо
0
Волгарь
0
минуты: 85' - 90'