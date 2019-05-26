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Юрий Нестеренко
№1
Вратарь
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 июня 1991 (28) лет
Рост
189
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Зенит
4
Енисей
1
был в запасе
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Енисей
2
Динамо
2
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90'
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
3.05.2019
3 мая 2019
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Анжи
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
7.04.2019
7 апр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
9.03.2019
9 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
3.03.2019
3 марта 2019
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
ЦСКА
2 : 1
Енисей
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
15:00
был в запасе
ЦСКА
2
Енисей
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ахмат
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Динамо
1 : 2
Енисей
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
был в запасе
Динамо
1
Енисей
2
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
Краснодар
3 : 0
Енисей
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
16:00
был в запасе
Краснодар
3
Енисей
0
был в запасе
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
был в запасе
Анжи
2
Енисей
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Енисей
0 : 3
Локомотив
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Енисей
0
Локомотив
3
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Енисей
0
был в запасе
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