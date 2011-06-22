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Алексей Безгласный
№35
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
22.06.2011
22 июня 2011
ср
20:00
Краснодар
0 : 2
Ахмат
22.06.2011
22 июня 2011
ср
20:00
был в запасе
Краснодар
0
Ахмат
2
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Краснодар
18.06.2011
18 июня 2011
сб
19:00
был в запасе
Кубань
0
Краснодар
1
был в запасе
14.06.2011
14 июня 2011
вт
20:00
Краснодар
4 : 2
Волга
14.06.2011
14 июня 2011
вт
20:00
был в запасе
Краснодар
4
Волга
2
был в запасе
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
10.06.2011
10 июня 2011
пт
20:00
был в запасе
Ростов
1
Краснодар
3
был в запасе