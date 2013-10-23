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Владимир Ридель
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
Оренбург
3 : 0
Салют
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
14:00
был в запасе
Оренбург
3
Салют
0
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
Салют
1 : 1
Енисей
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
17:00
был в запасе
Салют
1
Енисей
1
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Сибирь
1 : 0
Салют
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
Салют
1 : 1
Сочи
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
17:00
был в запасе
Салют
1
Сочи
1
был в запасе
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
Мордовия
1 : 0
Салют
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Салют
0
был в запасе
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
Торпедо
2 : 1
Салют
16.09.2013
16 сент. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 80'
Торпедо
2
Салют
1
минуты: 1' - 80'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
Салют
1 : 0
Ротор
42'
42'
42'
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Салют
27'
27'
27'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
Луч
1 : 1
Салют
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
1
Салют
1
минуты: 1' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Салют
2 : 1
Балтика
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Салют
2
Балтика
1
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
1 : 3
Салют
46'
46'
46'
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Салют
3
минуты: 1' - 90'
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Салют
3 : 0
Ангушт
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
3
Ангушт
0
минуты: 1' - 90'
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
Уфа
1 : 0
Салют
28.07.2013
28 июля 2013
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Уфа
1
Салют
0
минуты: 79' - 90'
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
Шинник
0 : 0
Салют
18.07.2013
18 июля 2013
чт
18:00
был в запасе
Шинник
0
Салют
0
был в запасе