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Лента
Матч-центр
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Бадави Гусейнов
№55
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
11 июля 1991 (28) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Карабах
6
0
0
0
0