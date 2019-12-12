Бадави Гусейнов
№55
Защитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
11 июля 1991 (28) лет
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
Карабах
1 : 1
Дюделанж
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
1
Дюделанж
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
Севилья
2 : 0
Карабах
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
2
Карабах
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
3.10.2019 3 окт. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Дюделанж
1
Карабах
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Карабах
0
Севилья
3
минуты: 1' - 90'