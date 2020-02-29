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Симоне Дзадза
№11
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 июня 1991 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2010/2011
2008/2009
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
40'
40'
40'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 83'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 83'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Милан
1
Торино
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
0
Торино
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Торино
2 : 1
Фиорентина
22'
22'
22'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
22'
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 1
Ювентус
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Лацио
4 : 0
Торино
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Торино
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
69'
69'
69'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
69'
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Удинезе
1 : 0
Торино
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
0
был в запасе
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
21:45
Парма
3 : 2
Торино
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Парма
3
Торино
2
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2 : 1
Милан
31'
31'
31'
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Милан
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
59'
59'
59'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Торино
1
Лечче
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Торино
2 : 1
Сассуоло
14', 55'
90'
14', 55'
14', 55'
90'
14', 55'
90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
14', 55'
минуты: 1' - 90'
Торино
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'