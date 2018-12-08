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Матч-центр
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Франк Табану
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 янв. 1989 (31) год
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
испания. примера
испания. кубок
франция. кубок
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Генгам
1 : 2
Амьен
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Генгам
1
Амьен
2
был в запасе
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Дижон
2 : 1
Генгам
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Генгам
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Реймс
2 : 1
Генгам
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Генгам
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
Генгам
2 : 4
Лион
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Генгам
2
Лион
4
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
Нант
5 : 0
Генгам
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Нант
5
Генгам
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
Генгам
1 : 1
Страсбур
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Кан
0 : 0
Генгам
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Генгам
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Генгам
1
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Ним
0 : 0
Генгам
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Ним
0
Генгам
0
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
был в запасе
Генгам
1
Бордо
3
был в запасе
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
Лилль
3 : 0
Генгам
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
16:00
был в запасе
Лилль
3
Генгам
0
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Генгам
1 : 3
ПСЖ
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Генгам
1
ПСЖ
3
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 1
Генгам
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
21:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Генгам
1
был в запасе