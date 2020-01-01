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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хольгер Бадштубер
№28
Защитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Штутгарт
6
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1
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