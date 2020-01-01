Хольгер Бадштубер
№28
Защитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Штутгарт
6
0
0
1
0