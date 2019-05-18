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Матч-центр
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Хольгер Бадштубер
№28
Защитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 марта 1989 (31) год
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
0
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Штутгарт
3 : 0
Вольфсбург
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
3
Вольфсбург
0
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
16:30
Герта
3 : 1
Штутгарт
4.05.2019
4 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Герта
3
Штутгарт
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
Штутгарт
1 : 0
Боруссия
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Штутгарт
1
Боруссия
0
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
Штутгарт
1 : 1
Нюрнберг
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:30
был в запасе
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
был в запасе
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Вердер
1 : 1
Штутгарт
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
был в запасе
Вердер
1
Штутгарт
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
Штутгарт
1 : 3
РБ Лейпциг
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
Фортуна
3 : 0
Штутгарт
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
20:00
был в запасе
Фортуна
3
Штутгарт
0
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
20:00
Штутгарт
2 : 2
Фрайбург
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
20:00
был в запасе
Штутгарт
2
Фрайбург
2
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Штутгарт
2 : 3
Майнц
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
2
Майнц
3
был в запасе
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
2.11.2018
2 нояб. 2018
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Хоффенхайм
4 : 0
Штутгарт
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
4
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
Штутгарт
0 : 4
Боруссия
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
0
Боруссия
4
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
Ганновер-96
3 : 1
Штутгарт
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ганновер-96
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Штутгарт
2 : 1
Вердер
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
2
Вердер
1
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
был в запасе
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
Штутгарт
0 : 0
Фортуна
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
был в запасе
Штутгарт
0
Фортуна
0
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Фрайбург
3 : 3
Штутгарт
90'
90'
90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
Фрайбург
3
Штутгарт
3
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:30
Штутгарт
0 : 3
Бавария
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
19:30
был в запасе
Штутгарт
0
Бавария
3
был в запасе
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