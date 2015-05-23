Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Хуан Карлос Мартинес
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2010/2011
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Атлетик
4 : 0
Вильярреал
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
4
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Малага
1
минуты: 1' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Вильярреал
1 : 0
Эльче
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Эльче
0
минуты: 1' - 90'
2.05.2015
2 мая 2015
сб
23:00
Депортиво
1 : 1
Вильярреал
2.05.2015
2 мая 2015
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
Вильярреал
0 : 1
Атлетико
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
23:00
минуты: 82' - 90'
Вильярреал
0
Атлетико
1
минуты: 82' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Вильярреал
72'
72'
72'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Вильярреал
0
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
20:00
Вильярреал
0 : 0
Кордоба
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
20:00
был в запасе
Вильярреал
0
Кордоба
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Вильярреал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
был в запасе
Хетафе
1
Вильярреал
1
был в запасе
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
23:00
был в запасе
Вильярреал
0
Эспаньол
3
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
18:00
Валенсия
0 : 0
Вильярреал
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Валенсия
0
Вильярреал
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
Вильярреал
0 : 2
Севилья
22.03.2015
22 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Вильярреал
0
Севилья
2
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
14:00
Альмерия
0 : 0
Вильярреал
15.03.2015
15 марта 2015
вс
14:00
был в запасе
Альмерия
0
Вильярреал
0
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
21:00
Вильярреал
4 : 1
Сельта
8.03.2015
8 марта 2015
вс
21:00
был в запасе
Вильярреал
4
Сельта
1
был в запасе
1.03.2015
1 марта 2015
вс
23:00
Реал
1 : 1
Вильярреал
1.03.2015
1 марта 2015
вс
23:00
был в запасе
Реал
1
Вильярреал
1
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
21:00
Вильярреал
1 : 0
Эйбар
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
21:00
был в запасе
Вильярреал
1
Эйбар
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 0
Вильярреал
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
21:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Вильярреал
0
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
20:00
Вильярреал
2 : 0
Гранада
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
20:00
был в запасе
Вильярреал
2
Гранада
0
был в запасе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
23:00
Барселона
3 : 2
Вильярреал
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
23:00
был в запасе
Барселона
3
Вильярреал
2
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Вильярреал
1 : 0
Леванте
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Вильярреал
1
Леванте
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
22:00
Вильярреал
2 : 0
Атлетик
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
22:00
был в запасе
Вильярреал
2
Атлетик
0
был в запасе
Показать все игры