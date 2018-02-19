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Хуан Торрес Руиз
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
Хетафе
3 : 0
Сельта
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Хетафе
3
Сельта
0
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
18:15
Барселона
0 : 0
Хетафе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
18:15
был в запасе
Барселона
0
Хетафе
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
64'
64'
64'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
2 : 2
Атлетик
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
1 : 0
Малага
73'
73'
73'
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
73'
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
45'
45'
45'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
Хетафе
2 : 0
Лас-Пальмас
6'
60'
6'
60'
6'
60'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
6'
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:00
Жирона
1 : 0
Хетафе
51'
51'
51'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Жирона
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
15:00
Хетафе
0 : 0
Эйбар
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Эйбар
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
23:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
41'
41'
41'
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
Хетафе
4 : 1
Алавес
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
4
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2017
3 нояб. 2017
пт
23:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
12'
12'
12'
3.11.2017
3 нояб. 2017
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Хетафе
2 : 1
Реал Сосьедад
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
14'
14'
14'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:15
Хетафе
1 : 2
Реал
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Депортиво
2 : 1
Хетафе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:15
Хетафе
4 : 0
Вильярреал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
4
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
22:00
Сельта
1 : 1
Хетафе
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:15
Хетафе
1 : 2
Барселона
32'
32'
32'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
8.09.2017
8 сент. 2017
пт
22:00
Леганес
1 : 2
Хетафе
73'
73'
73'
8.09.2017
8 сент. 2017
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
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