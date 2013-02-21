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Пабло Контрерас
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Олимпиакос
0 : 1
Леванте
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Леванте
3 : 0
Олимпиакос
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90'