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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберто Сориано
№21
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 февр. 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
17
3
2
1
0