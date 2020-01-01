Роберто Сориано
№21
Полузащитник
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Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 февр. 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Болонья
17
3
2
1
0