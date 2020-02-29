Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберто Сориано
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Болонья
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 февр. 1991 (29) лет
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2009/2010
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
Болонья
2 : 1
Брешиа
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
14:30
Болонья
1 : 1
Фиорентина
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Болонья
56'
56'
56'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
59'
59'
59'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
Ювентус
2 : 1
Болонья
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Рома
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Брешиа
3 : 4
Болонья
69'
69'
69'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
3
Болонья
4
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Болонья
1 : 0
СПАЛ
90'
90'
90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
90'
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Верона
1 : 1
Болонья
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90'