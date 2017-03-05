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Сегундо Ибарбо
№8
Нападающий
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Кальяри
1 : 5
Интер
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Кальяри
1
Интер
5
минуты: 78' - 90'
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кротоне
1 : 2
Кальяри
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
2
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Кальяри
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Сампдория
1
Кальяри
1
минуты: 82' - 90'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
Кальяри
0 : 2
Ювентус
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
22:45
минуты: 75' - 90'
Кальяри
0
Ювентус
2
минуты: 75' - 90'