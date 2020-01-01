Эдуарду (Эдуарду Карвалью)
№82
Вратарь
Подписаться
Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 сент. 1982 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Брага
1
0
0
0