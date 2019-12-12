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Матч-центр
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Эдуарду (Эдуарду Карвалью)
№82
Вратарь
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 сент. 1982 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Слован
2 : 4
Брага
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Слован
2
Брага
4
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
81'
81'
81'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
81'
минуты: 1' - 90'
Брага
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'