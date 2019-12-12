Эдуарду (Эдуарду Карвалью)
№82
Вратарь
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
19 сент. 1982 (37) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Слован
2 : 4
Брага
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Слован
2
Брага
4
был в запасе
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
Брага
3 : 1
Бешикташ
81'
81'
81'
7.11.2019 7 нояб. 2019 чт 23:00
81'
минуты: 1' - 90'
Брага
3
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'