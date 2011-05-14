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Мирослав Кархан
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
Майнц
2 : 1
Санкт-Паули
14.05.2011
14 мая 2011
сб
16:30
был в запасе
Майнц
2
Санкт-Паули
1
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
17:30
Майнц
1 : 1
Вердер
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
17:30
был в запасе
Майнц
1
Вердер
1
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Майнц
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:30
был в запасе
Кайзерслаутерн
0
Майнц
1
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
Санкт-Паули
2 : 4
Майнц
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
20:30
был в запасе
Санкт-Паули
2
Майнц
4
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:30
был в запасе
Майнц
0
Шальке-04
1
был в запасе
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 1
Майнц
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
2
Майнц
1
минуты: 1' - 90'
26.11.2010
26 нояб. 2010
пт
22:30
Майнц
3 : 0
Нюрнберг
26.11.2010
26 нояб. 2010
пт
22:30
минуты: 83' - 90'
Майнц
3
Нюрнберг
0
минуты: 83' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
Боруссия
2 : 3
Майнц
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Майнц
3
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:30
Майнц
0 : 1
Ганновер-96
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
17:30
Фрайбург
1 : 0
Майнц
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
1
Майнц
0
минуты: 1' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
17:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
2
был в запасе
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
Байер
0 : 1
Майнц
89'
89'
89'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:30
минуты: 86' - 90'
Байер
0
Майнц
1
минуты: 86' - 90'
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Майнц
0 : 1
Гамбург
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 81' - 90'
Майнц
0
Гамбург
1
минуты: 81' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
16:30
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
4
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
Бавария
1 : 2
Майнц
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
1
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
Майнц
2 : 0
Кельн
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
21:00
минуты: 70' - 90'
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 70' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
Вердер
0 : 2
Майнц
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:30
Майнц
2 : 1
Кайзерслаутерн
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Кайзерслаутерн
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 4
Майнц
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
3
Майнц
4
минуты: 1' - 90'
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
16:30
Майнц
2 : 0
Штутгарт
22.08.2010
22 авг. 2010
вс
16:30
минуты: 1' - 67'
Майнц
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 67'